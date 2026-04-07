Минтруда сказало, кто из белорусов может получить дополнительную пенсию

Если белорусы работали в особых условиях труда (опасные, вредные, тяжелые и так далее), подлежали профессиональному страхованию, не получали досрочную пенсию, то, как заметили в ведомстве, у них есть право на дополнительную профессиональную пенсию. Речь идет про прибавку к обычной трудовой пенсии по возрасту.
Главными условиями является постоянное проживание в стране, достижение общеустановленного пенсионного возраста (для женщин — 58 лет, а для мужчин — 63 года), на лицевом счете в ФСЗН есть пенсионные сбережения (они сформированы за счет дополнительных взносов работодателя).
«Эту выплату можно получать независимо от других пенсий и даже если вы продолжаете работать», — пояснили в Минтруда.
Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума. В марте размер БПМ составлял 496,96 рубля. Таким же он окажется по 30 апреля 2026 года.
В ведомстве сообщили и о профессиях, которые попадают под особые условия труда. Среди самых вредных профессий («Список № 1») указаны машинист крана, проходчик, термист, вальщик леса, электромеханик подземного участка и другие. Таким сотрудникам в Беларуси пенсия предусмотрена на десять лет раньше.
В числе вредных и тяжелых профессий («Список № 2») оказались монтер пути, электросварщик, асфальтобетонщик, газорезчик, каменщик, маляр и так далее. В таком случае белорусам предусмотрена пенсия на пять лет раньше.
Есть список иных видов деятельности (без вредных факторов, но с особыми условиями). В нем оказались женщины-ткачи, педагоги и медики (досрочная пенсия при стаже 25−30 лет).