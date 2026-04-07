СМИ: Мишустин назвал защиту внутреннего энергорынка главным приоритетом

По данным, приведенным «Ведомостями», нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте выросли на 45% по сравнению с февралем и составили 617 млрд руб. По отношению к январю рост достиг 56,9%, однако показатели остаются ниже уровня прошлого года. В целом за январь-март нефтегазовые доходы снизились на 45,4% в годовом выражении.