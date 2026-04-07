Казахстан вводит повышенный утиль на технику из Беларуси

«Настоящий приказ вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования», — говорится в документе.
При этом дата официального опубликования — 6 апреля 2026 года. В приложении к приказу приводится таблица, по которой можно рассчитать утилизационный платеж на автомашины и самоходную сельхозтехнику.
К примеру, утильсбор для легковых электромобилей рассчитывается по базовой ставке 50 МРП (месячный расчетный показатель). С начала 2026 года один МРП в Казахстане равен 4 325 тенге (около 27 белорусских рублей).
Для всех электромобилей действует коэффициент 0, то есть утильсбора фактически нет. Но только не для тех, что ввезены из России или Беларуси. Коэффициент будет равен 60, а значит утилизационный платеж составит 3000 МРП.
Для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1 тыс. кубов и до 2 тыс. кубов базовая ставка тоже равна 50 МРП. Коэффициент для всех — 3,5, а для транспортных средств, ввезенных из Беларуси и России — 136. Самый большой коэффициент (при такой же базовой ставке) — для белорусских и российских тракторов, а также для зерноуборочной техники. Он составит 250. Для техники из других стран в этих категориях коэффициент колеблется от 2 до 45.
Казахстан анонсировал повышение утильсбора на технику из России и Беларуси еще в январе. Это обосновывалось тем, что две союзные страны дополнительно к утильсборам взимают разницы сумм таможенной пошлины, НДС и акцизов, которые были уплачены в Казахстане.
Как считает председатель правления автомобильной ассоциации «БАА» Сергей Варивода, это ответный ход казахстанской стороны. Ранее Москва и Минск удвоили ставки утилизационного сбора.