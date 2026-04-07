Земельный участок и здание, ранее принадлежавшие ННГУ, выставлены на торги в Арзамасе

Имущественный комплекс в Арзамасе, ранее принадлежавший Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н. И. Лобачевского, выставлен на торги. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.
В составе лота — участок 0,42 га и здание площадью 2 тысяч кв. м, расположенные на территории деревни Березовка (ул. Школьная, 3). Начальная цена — 8,25 млн рублей.
«Недвижимость подойдет для использования с коммерческими целями», — отмечается в сообщении.
Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая. Аукцион состоится 29 мая.
Напомним, сразу два памятника архитектуры в Лыскове выставлены на торги.