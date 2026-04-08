Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйца

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В преддверии Пасхи рост цен на куриные яйца связан со многими факторами. Дорогая логистика в республику, повышение тарифов на электроэнергию и инфляция могут в конечном счете повышать ценники на продовольственных полках магазинов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник Управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга Республики Крым Анатолий Гук.

Источник: РИА "Новости"

Рост цен на куриные яйца отмечен как в Крыму, так и по всей материковой части России. Согласно данным Росстата, в Краснодарском крае и в Крыму цены пошли вверх с февраля.

Цена растет не из-за того, что производители решили перед праздником подзаработать. Есть естественный рост цен на товары, который связан со многими факторами, начиная от затрат на повышение цен на энергоресурсы. В связи с чем растет цена и на производство.

сказал Анатолий Гук

Также незначительно, но все равно, дорожает топливо, а это в свою очередь удорожает логистику. Помимо этого, после Нового года вырос НДС, это тоже отражается на конечной цене, добавил начальник управления ценовой политики.

Однако спикер отметил, что в преддверии Пасхи цены на муку, сливочное масло осталось на прежнем уровне. Цена на сахар по сравнению с прошлым годом снизилась — в районе 4%.

Анатолий Гук также напомнил, что цены на республиканских ярмарках ниже. Это объясняется тем, что продукцию производители продают напрямую, без каких-то дополнительных посредников.

«Они напрямую привозят свои товары и, естественно, на ярмарках цены существенно ниже, на 15−20%», — сообщил гость эфира.

Он также отметил, что крымская продукция — молоко, колбаса, мясо, хлебобулочные изделия, овощи борщевого набора и остальные овощи — все хорошего качества. «Сами ездим, сами все покупаем», — заверил начальник управления ценовой политики республиканского минпромторга.

По словам эксперта, какие-либо прогнозы по ценовой политике давать сложно, поскольку сейчас активный период межсезонья, когда потребляется то, что вырастили в прошлом году.

«В основном сейчас, как и по бакалейной, так и по овощной группе — живем на запасах. Естественно, чем ближе к лету, тем больше запасы на складах-хранилищах сокращаются, плюс идет внутренняя убыль. Даже если взять овощи. Чем дольше они хранятся в холодильниках, тем больше портятся, тем больше дорожают», — напомнил представитель минпромторга.

Накануне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует цены на куриные яйца и питьевое молоко.

