Россиянам рассказали, чем может грозить неоплаченная парковка: дело может зайти дальше штрафа

Юрист Александр Хаминский рассказал, чем грозит неоплаченная парковка в России. По его словам, водителю в любом случае придётся заплатить административный штраф, размер которого зависит от региона. Подробностями специалист поделился с RT.
Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге он равен 3 тысячам рублей. В остальных регионах сумма обычно ниже. Эксперт подчеркнул, что постановление выписывают городские службы, а не сотрудники ГИБДД. При этом скидка на оплату такого штрафа не предусмотрена.
Если водитель не оплатит штраф в течение 70 дней, то ему назначат двойной штраф. В дальнейшем могут арестовать банковские счета или запретить выезд из страны. Хаминский напомнил, что по общим правилам оплачивать парковку должен сам водитель автомобиля. Однако для машин каршеринга в зонах городской платной парковки оплата обычно не требуется, поскольку операторы получают специальные разрешения.
При этом в Московской области продолжают строго следить за парковкой возле контейнерных площадок. Только за март там оштрафовали около 400 водителей, чьи машины мешали вывозу мусора. Общая сумма штрафов превысила 4,4 миллиона рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Ленинском округе, Одинцове и Красногорске, пишет 360.ru.