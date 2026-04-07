Россиянам рассказали, чем может грозить неоплаченная парковка: дело может зайти дальше штрафа

Если водитель не оплатит штраф в течение 70 дней, то ему назначат двойной штраф. В дальнейшем могут арестовать банковские счета или запретить выезд из страны. Хаминский напомнил, что по общим правилам оплачивать парковку должен сам водитель автомобиля. Однако для машин каршеринга в зонах городской платной парковки оплата обычно не требуется, поскольку операторы получают специальные разрешения.