Международные резервы России сократились до $749 млрд

Международные резервы России на 1 апреля составили $748,984 млрд, следует из отчета Банка России.

Источник: РБК

Международные резервы России на 1 апреля составили $748,984 млрд, следует из отчета Банка России.

Это на $60,3 млрд меньше, чем месяцем ранее, — на 1 марта этот показатель составил $809,308 млрд.

Максимальное значение за год с апреля 2025 года было зафиксировано 1 февраля 2026 года — $833,572 млрд.

Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы Банка России и правительства. Они включают иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.

При этом международные резервы на 20 марта составили $776,8 млрд, а на 13 марта — $803,2 млрд. Таким образом, тогда за неделю резервы уменьшились на $26,4 млрд. На 6 марта показатель составлял $802,2 млрд, что на $8,9 млрд меньше объема резервов на 27 февраля ($811,1 млрд).

В 2022 году, после введения санкций со стороны США и Евросоюза, Россия потеряла доступ к значительной части своих золотовалютных резервов. По данным министра финансов Антона Силуанова, заморожено оказалось около $300 млрд из общей суммы резервов в $640 млрд.

В декабре 2025 года ЕС объявил о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд. В ответ Центробанк России подал иск к депозитарию Euroclear на 18 трлн руб.

Изначально ЕС планировал использовать замороженные активы для помощи Украине, но в итоге решил предоставить Киеву беспроцентный кредит на €90 млрд из бюджета союза.

Россия называет любые действия с ее активами незаконными и осуждает военную помощь Украине.

