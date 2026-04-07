Международные резервы России сократились до $749 млрд

Международные резервы России на 1 апреля составили $748,984 млрд, следует из отчета Банка России.
Это на $60,3 млрд меньше, чем месяцем ранее, — на 1 марта этот показатель составил $809,308 млрд.
Максимальное значение за год с апреля 2025 года было зафиксировано 1 февраля 2026 года — $833,572 млрд.
Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы Банка России и правительства. Они включают иностранную валюту, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.
При этом международные резервы на 20 марта составили $776,8 млрд, а на 13 марта — $803,2 млрд. Таким образом, тогда за неделю резервы уменьшились на $26,4 млрд. На 6 марта показатель составлял $802,2 млрд, что на $8,9 млрд меньше объема резервов на 27 февраля ($811,1 млрд).
В декабре 2025 года ЕС объявил о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд. В ответ Центробанк России подал иск к депозитарию Euroclear на 18 трлн руб.
Изначально ЕС планировал использовать замороженные активы для помощи Украине, но в итоге решил предоставить Киеву беспроцентный кредит на €90 млрд из бюджета союза.
Россия называет любые действия с ее активами незаконными и осуждает военную помощь Украине.
