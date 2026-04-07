10 апреля в Волгограде начнут курсировать 20 автобусов для дачников

«Метроэлектротранс» готовит парк из 20 единиц транспорта, который начнет курсировать по популярным маршрутам 10 апреля. На различных направлениях перевозки будут проводится от двух до четырех дней. Так, на маршруты № 7 до «Дач “Металлург”, № 32 до СНТ “Нефтяник” и “Татьянка”, № 45 до “Дач “Кировец”, № 48 от ВГТЗ до дач, № 50 до до садоводческого общества “Автотранспортник”, № 56 до с.о. “Лесник”, № 58 до с.о. “Здоровье”, № 60 до “Спутника”, № 99 до “Дамбы” транспорт будет выходить по средам, пятницам и выходным дням. До садоводческих участков обществ “Орошенец” и “Шельф” автобусы маршрутов № 53 и 57 будут курсировать трижды в неделю — по средам и выходным. А маршрут № 54 от железнодорожного вокзала до общества “Слава” будет доступен дачникам по выходным и праздничным дням.