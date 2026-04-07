ЦБ: Международные резервы РФ в марте упали до $748,984 млрд

Напомним, страны Запада ввели санкции против Банка России после начала спецоперации на Украине. Заморожены золотовалютные резервы РФ, запрещены операции с управлением резервами и активами ЦБ, а также с любыми юридическими лицами и органами, действующими от его имени. При этом страны ЕС и Украина пытаются присвоить замороженные российские активы, но не находят на это юридических норм. В Кремле подчеркнули, что сейчас западные страны занимаются воровством, пытаясь присвоить себе то, что им не принадлежит.