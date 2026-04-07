ЦБ: Международные резервы РФ в марте упали до $748,984 млрд

Международные резервы РФ на 1 апреля 2026 года снизились на 7,45% до $748,984 млрд по сравнению с началом марта. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
На 1 апреля 2025 года международные резервы РФ составляли $647,358 млрд. За март 2026 года валютные резервы сократились на 2,41%, до $415,015 млрд, а стоимость монетарного золота — на 13,03%, до $333,968 млрд.
Международные резервы России включают высоколиквидные активы: иностранную валюту, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.
Напомним, страны Запада ввели санкции против Банка России после начала спецоперации на Украине. Заморожены золотовалютные резервы РФ, запрещены операции с управлением резервами и активами ЦБ, а также с любыми юридическими лицами и органами, действующими от его имени. При этом страны ЕС и Украина пытаются присвоить замороженные российские активы, но не находят на это юридических норм. В Кремле подчеркнули, что сейчас западные страны занимаются воровством, пытаясь присвоить себе то, что им не принадлежит.