Коммунальщики Волгограда восстановили 3 000 кв. м. дорог после раскопок

За первый месяц весны в областном центре специалисты восстановили рекордный объем участков дорог — около трех тысяч квадратных метров, подсчитали в «Концессиях теплоснабжения Волгограда».
Речь идет об объектах, которые пришлось вскрывать, чтобы получить доступ к участкам инженерных сетей, на которых происходили аварии. В марте благоустраивались 100 таких объектов. При этом, коммунальщики старались восстановить те места, что разрыли, еще во время февральских оттепелей. Тогда было приведено в порядок 600 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
