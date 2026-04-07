ТАСС: ОАЭ предупредили авиакомпании об оценке рисков при полетах в страну

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Авиационные власти ОАЭ вновь предупредили иностранных перевозчиков, планирующих рейсы в страну, о возможных операционных рисках. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
«В связи с текущей ситуацией в регионе все иностранные перевозчики, планирующие полеты в аэропорты страны несут операционный риск, который нужно оценить», — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, для полета необходимо получить официальное уведомление от контролирующего органа в сфере гражданской авиации, подав соответствующую заявку с проведенной оценкой операционных рисков. «Подобное требование не распространяется на частные рейсы, рейсы санитарной и государственной авиации», — заметил собеседник агентства. Действует такой порядок, ориентировочно, до 7 мая.
Ранее источник ТАСС сообщал, что власти ОАЭ продлили режим частичного закрытия своего воздушного пространства до понедельника, 13 апреля. В рамках ограничений для полетов в местные аэропорты и обратно гражданской авиации выделено шесть коридоров в сторону воздушного пространства соседних стран — Саудовской Аравии и Омана.
Воздушное пространство ОАЭ остается частично закрытым после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Частично для полетов открыто небо в соседнем Катаре, по отдельным разрешениям летают самолеты в Сирии. Воздушное пространство Бахрейна, Ирана, Ирака и Кувейта закрыто уже 39-е сутки, периодически прекращаются полеты в Израиле.