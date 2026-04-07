Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ОАЭ предупредили авиакомпании об оценке рисков при полетах в страну

По слова источника, для полета необходимо получить официальное уведомление от контролирующего органа в сфере гражданской авиации, подав заявку с проведенной оценкой операционных рисков.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Авиационные власти ОАЭ вновь предупредили иностранных перевозчиков, планирующих рейсы в страну, о возможных операционных рисках. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«В связи с текущей ситуацией в регионе все иностранные перевозчики, планирующие полеты в аэропорты страны несут операционный риск, который нужно оценить», — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, для полета необходимо получить официальное уведомление от контролирующего органа в сфере гражданской авиации, подав соответствующую заявку с проведенной оценкой операционных рисков. «Подобное требование не распространяется на частные рейсы, рейсы санитарной и государственной авиации», — заметил собеседник агентства. Действует такой порядок, ориентировочно, до 7 мая.

Ранее источник ТАСС сообщал, что власти ОАЭ продлили режим частичного закрытия своего воздушного пространства до понедельника, 13 апреля. В рамках ограничений для полетов в местные аэропорты и обратно гражданской авиации выделено шесть коридоров в сторону воздушного пространства соседних стран — Саудовской Аравии и Омана.

Воздушное пространство ОАЭ остается частично закрытым после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Частично для полетов открыто небо в соседнем Катаре, по отдельным разрешениям летают самолеты в Сирии. Воздушное пространство Бахрейна, Ирана, Ирака и Кувейта закрыто уже 39-е сутки, периодически прекращаются полеты в Израиле.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше