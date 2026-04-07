РКН: неполадки в сети «Ростелекома» стали причиной сбоя у провайдеров

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 21:24 до 23:08 мск 6 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Причиной сбоя, затронувшего работу банковских приложений, сотовых операторов, маркетплейсов и «Госуслуг» в некоторых регионах России, стали неполадки на магистральной сети «Ростелекома». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 21:24 до 23:08 мск 6 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов. Причина — сбой на магистральной сети “Ростелекома”, — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 6 апреля пользователи сообщали о масштабных нарушениях в работе многих сервисов. Отмечались проблемы с банковскими приложениями, сотовыми операторами, стриминговыми сервисами, маркетплейсами и порталом «Госуслуги».