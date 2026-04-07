Расходы Автодора на строительство и ремонт дорог до 2030 года превысят 1 трлн рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Расходы госкорпорации «Автодор» на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в 2026—2030 годах превысят 1 трлн рублей. Это следует из ее программы, утвержденной распоряжением правительства РФ.
«Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог — 1 053 430,9 млн рублей (1,05 трлн рублей — прим. ТАСС)», — говорится в тексте документа.
Он утверждает параметры финансирования развития сети скоростных автомобильных дорог, находящихся в управлении госкомпании. Средства будут направлены на реализацию новых инфраструктурных проектов, а также на поддержание и модернизацию действующих трасс.
В числе ключевых направлений — строительство и реконструкция участков федеральных магистралей, развитие опорной сети скоростных дорог, а также повышение уровня их безопасности и пропускной способности.
Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и внебюджетных источников, включая средства самой госкомпании и привлеченные инвестиции.
Реализация программы направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение связанности регионов и обеспечение роста грузо- и пассажиропотоков.