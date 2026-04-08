Страховой рынок Казахстана просел, но не сдался

Рост активов, прибыли и выплат: что стоит за цифрами?
С одной стороны, мы наблюдаем рост активов, прибыли и выплат, а с другой — заметное падение спроса на ключевые продукты. Разбираемся, что стоит за этими цифрами и куда движется рынок.
Рынок в цифрах: устойчивость сохраняется
На 1 марта 2026 года страховой сектор Республики Казахстан включает 25 компаний, из которых 10 работают в сегменте страхования жизни. Несмотря на внешние изменения, финансовая база рынка остаётся стабильной:
Активы выросли до 4,0 трлн тенге (+1,1% за февраль).
Обязательства — 2,9 трлн тенге (+0,8%).
Собственный капитал — 1,1 трлн тенге (+1,9%).
Чистая прибыль — 17,9 млрд тенге за месяц.
Основной драйвер роста — инвестиции в ценные бумаги, которые занимают почти три четверти активов (72,7%). Это говорит о том, что страховщики по-прежнему делают ставку на относительно стабильные инструменты.
Договоров меньше, денег тоже: тревожный сигнал
Однако за устойчивыми финансовыми показателями скрывается тревожный тренд — резкое сокращение числа страховых договоров. В феврале 2026 года их было заключено всего 1,3 млн, что на 35,7% меньше, чем годом ранее. Главная причина — спад в страховании от несчастных случаев, который буквально «просел», потянув за собой весь рынок.
Ещё более показательно снижение страховых премий: 88,2 млрд тенге за февраль, падение на 43,4% всего за месяц.
Что изменилось: роль регулирования
Ключевой фактор, влияющий на ситуацию, — новые ограничения на комиссии страховых агентов. Теперь вознаграждение по договорам, связанным с банковскими займами, не может превышать 10% от страховой премии. На первый взгляд, это мера для защиты клиентов. Но на практике это привело к тому, что:
Банкам и агентам стало менее выгодно продавать страховые продукты.
Сократилось количество «привязанных» страховок к кредитам.
Рынок лишился одного из главных каналов продаж.
Где держится рост: обязательное страхование
Не весь рынок находится в минусе
Обязательное страхование продолжает расти, демонстрируя устойчивость в условиях общего спада.
Обязательное страхование показывает рост:
24,5 млрд тенге за февраль, что на +13,7% больше, чем в начале года.
Особенно вырос сегмент страхования работников от несчастных случаев. Работодатели продолжают выполнять требования закона.
Вывод: Рынок держится за счет обязательных продуктов, тогда как добровольные — проседают.
Имущество тоже под ударом
Снижение коснулось и имущественного страхования:
−29,4% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего упало страхование имущества от ущерба (-50,8%).
Причины:
Снижение экономической активности.
Оптимизация расходов бизнеса.
Отказ от «необязательных» страховок.
Выплаты растут: скрытая нагрузка на рынок
Пока премии падают, выплаты растут:
39,2 млрд тенге за февраль, что на +33,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Это означает, что:
Страховые случаи не уменьшаются.
Нагрузка на компании увеличивается.
Если тренд сохранится, маржинальность бизнеса может начать снижаться.
Что это значит для рынка
Сейчас страховой сектор Казахстана находится в фазе перестройки.
Плюсы:
Финансовая устойчивость сохраняется.
Капитал и активы растут.
Обязательное страхование поддерживает рынок.
Минусы:
Резкое падение спроса на добровольные продукты.
Зависимость от банковских продаж сокращается.
Рост выплат усиливает давление.
Что дальше
Вероятнее всего, рынок будет адаптироваться:
Страховщики начнут искать новые каналы продаж (digital, прямые продажи).
Продукты станут более прозрачными и понятными.
Акцент сместится с «навязанных» услуг на реальную ценность для клиента.
Главный вопрос 2026 года: сможет ли рынок перестроиться без поддержки банковского канала?
Пока ответ на этот вопрос неочевиден. Однако ясно одно: эпоха «легких продаж» страховых продуктов в Казахстане подходит к концу.