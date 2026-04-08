Страховой рынок Казахстана просел, но не сдался

Страховой сектор Казахстана в начале 2026 года оказался в интересной и неоднозначной точке, передает DKNews.kz.

Рост активов, прибыли и выплат: что стоит за цифрами?

С одной стороны, мы наблюдаем рост активов, прибыли и выплат, а с другой — заметное падение спроса на ключевые продукты. Разбираемся, что стоит за этими цифрами и куда движется рынок.

Рынок в цифрах: устойчивость сохраняется

На 1 марта 2026 года страховой сектор Республики Казахстан включает 25 компаний, из которых 10 работают в сегменте страхования жизни. Несмотря на внешние изменения, финансовая база рынка остаётся стабильной:

  • Активы выросли до 4,0 трлн тенге (+1,1% за февраль).

  • Обязательства — 2,9 трлн тенге (+0,8%).

  • Собственный капитал — 1,1 трлн тенге (+1,9%).

  • Чистая прибыль — 17,9 млрд тенге за месяц.

Основной драйвер роста — инвестиции в ценные бумаги, которые занимают почти три четверти активов (72,7%). Это говорит о том, что страховщики по-прежнему делают ставку на относительно стабильные инструменты.

Договоров меньше, денег тоже: тревожный сигнал

Однако за устойчивыми финансовыми показателями скрывается тревожный тренд — резкое сокращение числа страховых договоров. В феврале 2026 года их было заключено всего 1,3 млн, что на 35,7% меньше, чем годом ранее. Главная причина — спад в страховании от несчастных случаев, который буквально «просел», потянув за собой весь рынок.

Ещё более показательно снижение страховых премий: 88,2 млрд тенге за февраль, падение на 43,4% всего за месяц.

Что изменилось: роль регулирования

Ключевой фактор, влияющий на ситуацию, — новые ограничения на комиссии страховых агентов. Теперь вознаграждение по договорам, связанным с банковскими займами, не может превышать 10% от страховой премии. На первый взгляд, это мера для защиты клиентов. Но на практике это привело к тому, что:

  • Банкам и агентам стало менее выгодно продавать страховые продукты.

  • Сократилось количество «привязанных» страховок к кредитам.

  • Рынок лишился одного из главных каналов продаж.

Где держится рост: обязательное страхование

Не весь рынок находится в минусе

Обязательное страхование продолжает расти, демонстрируя устойчивость в условиях общего спада.

Обязательное страхование показывает рост:

  • 24,5 млрд тенге за февраль, что на +13,7% больше, чем в начале года.

Особенно вырос сегмент страхования работников от несчастных случаев. Работодатели продолжают выполнять требования закона.

Вывод: Рынок держится за счет обязательных продуктов, тогда как добровольные — проседают.

Имущество тоже под ударом

Снижение коснулось и имущественного страхования:

  • −29,4% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего упало страхование имущества от ущерба (-50,8%).

Причины:

  • Снижение экономической активности.

  • Оптимизация расходов бизнеса.

  • Отказ от «необязательных» страховок.

Выплаты растут: скрытая нагрузка на рынок

Пока премии падают, выплаты растут:

  • 39,2 млрд тенге за февраль, что на +33,1% больше по сравнению с прошлым годом.

Это означает, что:

  • Страховые случаи не уменьшаются.

  • Нагрузка на компании увеличивается.

Если тренд сохранится, маржинальность бизнеса может начать снижаться.

Что это значит для рынка

Сейчас страховой сектор Казахстана находится в фазе перестройки.

Плюсы:

  • Финансовая устойчивость сохраняется.

  • Капитал и активы растут.

  • Обязательное страхование поддерживает рынок.

Минусы:

  • Резкое падение спроса на добровольные продукты.

  • Зависимость от банковских продаж сокращается.

  • Рост выплат усиливает давление.

Что дальше

Вероятнее всего, рынок будет адаптироваться:

  • Страховщики начнут искать новые каналы продаж (digital, прямые продажи).

  • Продукты станут более прозрачными и понятными.

  • Акцент сместится с «навязанных» услуг на реальную ценность для клиента.

Главный вопрос 2026 года: сможет ли рынок перестроиться без поддержки банковского канала?

Пока ответ на этот вопрос неочевиден. Однако ясно одно: эпоха «легких продаж» страховых продуктов в Казахстане подходит к концу.