Министр сельского хозяйства Ирана провел разговор с российской коллегой

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури провел телефонный разговор со своей российской коллегой Оксаной Лут, обсудив ситуацию в отрасли на фоне войны и санкционного давления. Об этом говорится на официальном ресурсе правительства исламской республики.
«Голамреза Нури, министр сельского хозяйства Ирана, во вторник в телефонном разговоре с Оксаной Лут, министром сельского хозяйства России, обсудил экономические и торговые изменения в сельском хозяйстве, вызванные региональной войной, а также укрепление и развитие двустороннего сотрудничества и обеспечение продовольственной безопасности в регионе», — говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что за последние годы объем торговли между двумя странами вырос, несмотря на санкционное давление и региональные конфликты. Он добавил, что между Ираном и Россией созданы карантинные станции для растений и животных, что ускоряет транзит сельскохозяйственной продукции.