Трудоустройство нижегородцев без опыта выросло в два раза

С начала 2026 года кадровый центр «Работа России» помог найти работу более чем 500 нижегородцам, не имевшим ранее трудового стажа.

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост трудоустройства граждан без опыта работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра демографии и развития человеческого капитала Игоря Пантюхина. За первый квартал 2026 года работу нашли 529 таких соискателей, что в 2,3 раза превышает показатели прошлого года. Деятельность ведется в рамках нового национального проекта «Кадры».

Среди трудоустроенных преобладает молодежь до 35 лет, однако работу находят и соискатели старшего возраста. Новички пополнили штаты промышленных предприятий, организаций ЖКХ и социальной сферы, в том числе на позициях операторов станков с ПУ. Работодатели все чаще готовы обучать персонал непосредственно на рабочих местах, адаптируя сотрудников под свои нужды.

Кадровый центр «Работа России» оказывает соискателям комплексную поддержку: от профориентационного тестирования до помощи в составлении резюме. На данный момент на портале «Работа России» для кандидатов без стажа доступно более 21 тысячи вакансий в Нижегородской области. Обратиться за помощью в поиске места работы можно в любой территориальный отдел службы занятости.

Ранее сообщалось, что соискатели получили 519 тысяч приглашений от нижегородских работодателей.