Трудоустройство нижегородцев без опыта выросло в два раза

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост трудоустройства граждан без опыта работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра демографии и развития человеческого капитала Игоря Пантюхина. За первый квартал 2026 года работу нашли 529 таких соискателей, что в 2,3 раза превышает показатели прошлого года. Деятельность ведется в рамках нового национального проекта «Кадры».