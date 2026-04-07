Экономист Мосягин: повышение МРОТ до 60 тысяч рублей разгонит инфляцию

Эксперт ответил, почему резкое повышение уровня оплаты труда в настоящий момент невозможно.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тыс. рублей. Помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что подобная инициатива вряд ли будет принята. Это создаст большую нагрузку на бюджетную систему и разгонит инфляцию.

Сама идея повышения уровня жизни граждан выглядит привлекательной, но в реальности поднять выплаты с 27 093 рублей до 60 тыс.рублей — очень проблематично.

— Главным риском в случае принятия такой меры станет усиление инфляционного давления, — отметил экономист в беседе с Газета.ru.

Резкий рост фонда оплаты труда без сопоставимого повышения производительности ведет к увеличению себестоимости товаров и услуг. А компании с минимальной рентабельностью и средний бизнес может вовсе закрыться.

Экономист подчеркнул, что рост зарплат приведет к массовому сокращению, чтобы была возможность поддерживать уровень оплаты труда.

Кстати, при внезапном увольнении с работы важно забрать все законные пособия и документы, не дав работодателю нарушить свои права. При сокращении работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере месячной зарплаты, а если новую работу быстро не удается найти — доплатить за еще один месяц, сообщает ОТР.

Ранее россиян предупредили, что летом 2026 года на рынке труда ожидается волна сокращений. Бизнес-консультант Илья Русяев дал совет, как накопить финансовую подушку безопасности и какой запас нужно иметь, чтобы не потерять прежний уровень жизни. Подушку нужно считать не от зарплаты, а от обязательных ежемесячных расходов, пишет «Газета.Ru».