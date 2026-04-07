Экономист Мосягин: повышение МРОТ до 60 тысяч рублей разгонит инфляцию

В России предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тыс. рублей. Помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что подобная инициатива вряд ли будет принята. Это создаст большую нагрузку на бюджетную систему и разгонит инфляцию.
Сама идея повышения уровня жизни граждан выглядит привлекательной, но в реальности поднять выплаты с 27 093 рублей до 60 тыс.рублей — очень проблематично.
— Главным риском в случае принятия такой меры станет усиление инфляционного давления, — отметил экономист в беседе с Газета.ru.
Резкий рост фонда оплаты труда без сопоставимого повышения производительности ведет к увеличению себестоимости товаров и услуг. А компании с минимальной рентабельностью и средний бизнес может вовсе закрыться.
Экономист подчеркнул, что рост зарплат приведет к массовому сокращению, чтобы была возможность поддерживать уровень оплаты труда.
Экономист подчеркнул, что рост зарплат приведет к массовому сокращению, чтобы была возможность поддерживать уровень оплаты труда.
