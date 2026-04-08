Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить квитанции ЖКУ: что хотят добавить

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме хотят уточнить содержание уведомлений об изменении квартплаты и закрепить способы их доставки жильцам. Депутат Дмитрий Гусев также предложил закрепить допустимые способы информирования плательщиков об изменениях.

Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть у РИА Новости.

Уведомление должно содержать: старый и новый тариф, разницу по каждой услуге, причину повышения и дату введения новых цен.

Законопроект также устанавливает обязанность информировать граждан всеми возможными способами. Например, с использованием государственных информационных систем, электронной почты, заказных почтовых отправлений, платежных документов или путем размещения объявлений в подъездах.

По словам Гусева, нововведение должно защитить права граждан и навести порядок в сфере ЖКХ.

Ранее в ГД выступили с инициативой ввести кешбэк для добросовестных плательщиков за ЖКУ.