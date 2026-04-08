В России предложили изменить квитанции ЖКУ: что хотят добавить

В Госдуме хотят уточнить содержание уведомлений об изменении квартплаты и закрепить способы их доставки жильцам. Депутат Дмитрий Гусев также предложил закрепить допустимые способы информирования плательщиков об изменениях.
Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть у РИА Новости.
Уведомление должно содержать: старый и новый тариф, разницу по каждой услуге, причину повышения и дату введения новых цен.
Законопроект также устанавливает обязанность информировать граждан всеми возможными способами. Например, с использованием государственных информационных систем, электронной почты, заказных почтовых отправлений, платежных документов или путем размещения объявлений в подъездах.
По словам Гусева, нововведение должно защитить права граждан и навести порядок в сфере ЖКХ.
