Рейды ГИБДД в апреле 2026: график проверок, что проверяют и как общаться с инспектором

Важный юридический нюанс: если питбайк используется на закрытой трассе или в мотошколе, права не нужны. Но как только вы выезжаете на дорогу общего пользования — обязательны. Для двигателя объёмом до 125 см³ нужна категория A1 (доступна с 16 лет). Для более мощных — категория A (с 18 лет). Штраф за езду без прав — от 5000 до 15 000 рублей. Если за рулём подросток, штраф выписывают родителям. Плюс транспорт отправляется на штрафстоянку.