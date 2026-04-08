Россиянам напомнили о крупном штрафе за незаконную рубку деревьев

Незаконная вырубка леса грозит штрафом до 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Такие деяния наказываются штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет», — напомнил Машаров.
В случае крупного размера ущерба предусмотрена более мягкая санкция в виде штрафа до 1,5 млн рублей. При значительном размере ущерба максимальный штраф составляет 500 тыс. рублей. Критерии оценки ущерба: значительный — свыше 5 тыс. рублей, крупный — от 50 тыс. рублей, особо крупный — от 150 тыс. рублей.
При ущербе до 5 тыс. рублей грозит административная ответственность.
