Как защитить сбережения от инфляции в 2026 году

Инфляционные процессы в России демонстрируют тенденцию к замедлению, однако темпы этого замедления остаются недостаточно высокими для значительного выхода из инфляционной зоны.

Источник: ДЕЙТА

Вместе с тем, российский рубль начал проявлять признаки девальвационных тенденций в отношении мировых резервных валют, что создает дополнительные вызовы для инвесторов, стремящихся сохранить и приумножить свои сбережения, сообщает ИА DEITA.RU.

В такой ситуации аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рекомендует рассматривать ряд инвестиционных инструментов, способных защитить капиталы от негативных внешних факторов, в том числе санкционных ограничений и геополитической нестабильности.

Первым в списке являются драгоценные металлы, особенно золото. Как известно, золото традиционно считается одним из наиболее надежных активов в условиях растущей инфляции. В текущих условиях оно сохраняет свою привлекательность как средство хеджирования валютных рисков и сохранения стоимости.

В дополнение к золоту Мильчакова отмечает серебро как более доступную альтернативу. Этот металл, как правило, демонстрирует рост цен, синхронный с золотом, однако имеет значительно меньший стартовый порог входа, что делает его более удобным для частных инвесторов и начинающих.

Аналитик подчеркивает, что за 2025 год цена на золото выросла примерно на 60%, что превышает доходность большинства ликвидных акций. На фоне глобальной внешнеполитической нестабильности и снижения доверия к доллару, как основной мировой резервной валюте, наблюдается активный приток капитала в золото и серебро.

Этот тренд поддерживают как частные инвесторы, так и центральные банки различных стран, что создает благоприятные условия для устойчивого роста цен на благородные металлы в долгосрочной перспективе.

Вторым направлением для диверсификации является инвестиции в облигации, номинированные в юанях. В условиях снижения привлекательности доллара и поиска альтернативных валютных инструментов, юань становится одним из наиболее доступных вариантов для российских инвесторов. В конце 2025 года Министерство финансов РФ разместило облигации в юанях, предлагающие доходность в диапазоне от 6,2% до 7,5% годовых.

Помимо этого, возможна инвестиционная стратегия в облигации российских корпораций, таких как «РУСАЛ», «Газпром нефть» или «Полюс», номинированные в юанях. Эти инструменты предполагают потенциальную доходность вблизи 7% и позволяют диверсифицировать валютные риски.

Третьим сектором для инвестиций остаются акции российских нефтяных компаний. Эти компании отличаются высокой стабильностью дивидендных выплат, даже в периоды снижения прибыльности, что свидетельствует о высоком уровне корпоративного менеджмента и финансовой устойчивости. Именно такие показатели делают нефтяной сектор привлекательным для инвесторов, ориентированных на долгосрочную сохранность капитала и получение стабильного дохода в условиях внешней неопределенности.