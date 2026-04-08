Цена на нефть WTI упала после заявления Трампа о прекращении огня с Ираном

После заявления Трампа о перемирии с Ираном стоимость нефти марки WTI снизилась более чем на 10 процентов и составила 100,91 доллара за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась более чем на 10 процентов и достигала отметки в 100,91 доллара за баррель, следует из данных на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

По состоянию на 01:36 мск цена сырья упала до 102,08 доллара (на 9,19 процента). К 01:41 мск снижение ускорилось, и нефть WTI торговалась на уровне 100,91 доллара (минус 10,23 процента).

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с Пакистаном Соединенные Штаты согласились не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана в течение двух недель. По его словам, всё это время будет действовать двустороннее прекращение огня.

