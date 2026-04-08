Глава предприятия пойдет под суд за невыплату зарплаты в Приморье

В Находке завершилось расследование уголовного дела против бывшего директора частного охранного предприятия. Мужчину обвиняют в полной невыплате заработной платы своей сотруднице. Бывший начальник задолжал женщине свыше 86 тысяч рублей, теперь его ждет суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Нарушения трудовых прав происходили в 2024 и 2025 годах. Мужчина, находясь в статусе руководителя коммерческой организации, свыше двух месяцев не оплачивал работу женщины. За это время перед охранницей накопился крупный долг. Против работодателя завели уголовное дело по статье УК РФ.
«В настоящий момент часть образовавшейся задолженности погашена», — рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.
Сейчас расследование уголовного дела полностью завершено. Правоохранители уже направили все собранные материалы в суд для рассмотрения по существу.