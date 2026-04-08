Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают специалистам 75 профессий в Приморье

Аналитики рекрутингового ресурса изучили вакансии за первый квартал 2026 года и выяснили, кому работодатели готовы платить самые большие деньги. Приморский край собрал 23 процента от всех активных предложений для соискателей на Дальнем Востоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По сравнению с прошлым годом предлагаемые заработки в регионе выросли на 8 процентов. Сейчас кандидатам предлагают в среднем 89,4 тысячи рублей. Оклады от 100 тысяч и выше доступны сотрудникам 75 специальностей. Самые щедрые суммы компании готовы перечислять топ-менеджерам и квалифицированным кадрам, которые ездят на вахту.
«Возглавили топ самых дорогих “рабочих рук” руководители группы разработки — медиана зарплатного предложения для них достигла 360 тысяч рублей», — рассказали в рекрутинговом ресурсе HeadHunter.
В десятку самых денежных направлений попали геологи и операционные директора со ставкой 225 тысяч рублей. Сварщикам предлагают 223,7 тысячи рублей, а коммерческим руководителям — 220 тысяч рублей. Также список высокооплачиваемых работников пополнили курьеры с доходом в 184 тысячи рублей.