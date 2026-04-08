Зарплату от 100 тысяч рублей предлагают специалистам 75 профессий в Приморье

По сравнению с прошлым годом предлагаемые заработки в регионе выросли на 8 процентов. Сейчас кандидатам предлагают в среднем 89,4 тысячи рублей. Оклады от 100 тысяч и выше доступны сотрудникам 75 специальностей. Самые щедрые суммы компании готовы перечислять топ-менеджерам и квалифицированным кадрам, которые ездят на вахту.