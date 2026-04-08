Цена нефти Brent в начале торгов на лондонской бирже ICE снижается более чем на 15%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года в начале торгов на лондонской бирже ICE демонстрировала снижение на 15%, опустившись ниже отметки $92 за баррель впервые с 11 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 03:00 мск, стоимость Brent снижалась на 15,35%, до $92,5 за баррель.
К 03:05 мск Brent ускорила снижение и торговалась на уровне $91,16 за баррель (-15,66%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года снижалась на 16,33%, до $94,5 за баррель.
Узнать больше по теме
