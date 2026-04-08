Во Владивостоке утвердили проект застройки легендарного рынка на Тихой

Как пояснили в мэрии, площадки, которые сегодня занимают рынок и «Галактика», планируется слить в единый надел земли. Данная территория будет предназначена для возведения объектов торгово-развлекательного и культурно-досугового назначения. В сопроводительной документации уточняется, что здесь разрешено строить торгово-развлекательный центр, гостиницу и кинотеатр, причем максимальная этажность может достигать 21. Однако компания-инициатор «Влад‑Статус» в ответе депутату гордумы Александру Юртаеву особо отметила, что не рассматривает вариант строительства 20-этажного гостиничного комплекса. В настоящее время земля арендуется фирмами «Влад‑Статус» и «Крылатый», у которых общий учредитель — Екатерина Тесленко.