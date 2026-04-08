Во Владивостоке утвердили проект застройки легендарного рынка на Тихой

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. Администрация Владивостока официально согласовала документацию по планировке и межеванию участка, расположенного вблизи рыночных рядов рядом с кинотеатром «Галактика». Согласно утвержденному плану, к 2032 году здесь собираются возвести двухуровневый торговый центр, а также провести реконструкцию здания самого кинотеатра.

Как пояснили в мэрии, площадки, которые сегодня занимают рынок и «Галактика», планируется слить в единый надел земли. Данная территория будет предназначена для возведения объектов торгово-развлекательного и культурно-досугового назначения. В сопроводительной документации уточняется, что здесь разрешено строить торгово-развлекательный центр, гостиницу и кинотеатр, причем максимальная этажность может достигать 21. Однако компания-инициатор «Влад‑Статус» в ответе депутату гордумы Александру Юртаеву особо отметила, что не рассматривает вариант строительства 20-этажного гостиничного комплекса. В настоящее время земля арендуется фирмами «Влад‑Статус» и «Крылатый», у которых общий учредитель — Екатерина Тесленко.

Согласно информации VL.ru, кинотеатр «Галактика» не снесут, а обновят. Проект его реконструкции разрабатывается начиная с 2024 года. Что касается соседнего участка, то градостроительная документация предусматривает здесь возведение многофункционального комплекса строго высотой в два этажа, причем размещение гостиницы в нем не планируется.

В принятых документах отсутствуют конкретные сроки обновления соседних улиц и подъездных путей. Также пока не называется точная дата, когда прекратит работу сам рынок.