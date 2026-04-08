25 приморских компаний — теперь резиденты «Сколково»

Теперь статус резидента «Сколково» имеют уже 25 компаний Приморского края — это лучший показатель среди регионов Дальнего Востока.
Так, компания «Вердера» занимается разработкой и производством медицинских симуляторов, а предприятие «Двитех» — производством органических удобрений. Обе компании ранее стали победителями регионального конкурса «Приморский старт».
Получение статуса резидента «Сколково» открывает доступ к федеральным мерам поддержки, таким как грантовое финансирование, налоговые льготы и работа с экспертным и инвестиционным сообществом.
«В регионе выстроена системная работа по развитию технологического предпринимательства: от поддержки на ранних стадиях через конкурс “Приморский старт” до сопровождения компаний при выходе на федеральные инструменты развития», — прокомментировали в министерстве экономического развития Приморья.