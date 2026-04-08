Новосибирскую авиакомпанию оштрафовали на 40 тысяч за нарушение прав пассажиров

Авиакомпания не разместила пассажиров в гостинице при задержке вылета рейса более чем на 12 часов.

Новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 40 тысяч рублей. Поводом для этого послужило нарушение прав пассажиров при задержке рейса Норильск — Москва более чем на 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Установлено, что в ноябре 2025 года при задержке вылета рейса более чем на 12 часов вопреки требованиям федеральных авиационных правил пассажиры не были своевременно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, услуги по размещению в гостинице вовсе не предоставлены, — добавили в пресс-службе.

В связи с этим авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно.