Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники края прошли обучение финансовой безопасности в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Старшеклассники из Красноярского края приняли участие в просветительском проекте «Наследие: ориентиры будущего». Он проходит в Москве при поддержке Международного движения по финансовой безопасности.

Источник: НИА Красноярск

Участниками образовательной смены стали 42 школьника из Красноярска, Зеленогорска, Заозёрного, Канска, Лесосибирска и других территорий края. В их числе — дети военнослужащих, авторы социальных инициатив и победители олимпиад.

Программа проекта направлена на формирование у детей навыков финансовой безопасности. Ребята посетили Музей Финансового университета и центр инновационных технологий «Киберхаб». Там они узнали о современных образовательных решениях, включая VR-тренажёр «Путь инвестора» и «VR-кампус».

Практическая часть включала занятия по противодействию мошенничеству. Школьники разобрали распространённые схемы социальной инженерии. Они изучили методы выявления рискованных финансовых предложений и отработали навыки защиты платёжных инструментов.

В рамках профориентационного блока участники прошли деловые игры и тренинги. Они направлены на выбор образовательной траектории. Ребята также познакомились с современными направлениями подготовки в сфере экономики и финансов.

Культурно-просветительская часть включала посещение Московского Кремля, Сретенской духовной академии, парка «Зарядье» и других объектов столицы, а также медиакомплекса с интерактивными форматами изучения географии и истории России.