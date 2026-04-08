Школьники края прошли обучение финансовой безопасности в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Старшеклассники из Красноярского края приняли участие в просветительском проекте «Наследие: ориентиры будущего». Он проходит в Москве при поддержке Международного движения по финансовой безопасности.
Участниками образовательной смены стали 42 школьника из Красноярска, Зеленогорска, Заозёрного, Канска, Лесосибирска и других территорий края. В их числе — дети военнослужащих, авторы социальных инициатив и победители олимпиад.
Программа проекта направлена на формирование у детей навыков финансовой безопасности. Ребята посетили Музей Финансового университета и центр инновационных технологий «Киберхаб». Там они узнали о современных образовательных решениях, включая VR-тренажёр «Путь инвестора» и «VR-кампус».
Практическая часть включала занятия по противодействию мошенничеству. Школьники разобрали распространённые схемы социальной инженерии. Они изучили методы выявления рискованных финансовых предложений и отработали навыки защиты платёжных инструментов.
В рамках профориентационного блока участники прошли деловые игры и тренинги. Они направлены на выбор образовательной траектории. Ребята также познакомились с современными направлениями подготовки в сфере экономики и финансов.
Культурно-просветительская часть включала посещение Московского Кремля, Сретенской духовной академии, парка «Зарядье» и других объектов столицы, а также медиакомплекса с интерактивными форматами изучения географии и истории России.