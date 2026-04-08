Экосбор на шины без ГОСТа вырастет в 18 раз с 2026 года

Правительство РФ ввело коэффициент канцерогенной безопасности при расчёте экологического сбора на автомобильные шины. Если товар не соответствует ГОСТу 51893−2024, ставка сбора умножается на 18. Для сертифицированных покрышек экосбор остаётся прежним или обнуляется при самостоятельной утилизации. Новая методика действует с 1 января 2026 года.
Базовая ставка экосбора на шины в этом году — 11 135 рублей за тонну, норматив утилизации — 50%. При отсутствии сертификата соответствия итоговая сумма за одно колесо весом 12 кг вырастает с 67 до 1202 рублей. На комплект из четырёх шин это даёт удорожание примерно на 16% — с 25 до 29,8 тысячи рублей. Такой механизм заложен в постановлении № 2116 от декабря 2025 года.
В Минприроды поясняют: повышение — не фискальная мера, а стимул к отказу от опасных материалов. Шины без подтверждения безопасности могут содержать канцерогены, вредные для здоровья и природы. Коэффициент 18 применяется именно к такой продукции. Нулевая ставка возможна при условии, что производитель или импортёр самостоятельно обеспечивает утилизацию — через собственный завод или договор с утилизатором из госреестра.
Напомним, что обязательная маркировка «Честный знак» для шин действует с 2020 года, а с 2026 года туда нужно вносить номер сертификата соответствия.
Альтернатива — заключить договор с утилизатором из реестра. Всего в России чуть более 20 таких компаний. На Дальнем Востоке — два предприятия. Одно из них, приморское ООО «ЭкоСтар Фэктори» (ТОР «Приморье»), в марте 2026 года вошло в реестр с мощностью 24,5 тысячи тонн отходов в год. На заводе заявляют, что могут закрыть потребности не только Приморья, но и соседних регионов. Это позволяет импортёрам легально обнулить экосбор, минуя 18-кратный коэффициент.