Названа самая высокая зарплата в креативной сфере в РФ

По данным исследования «Авито Работы», профессия парикмахера стала самой высокооплачиваемой в креативной сфере за первый квартал 2026 года. Согласно информации, предоставленной ТАСС, средняя предлагаемая зарплата для парикмахеров составила 78 697 рублей в месяц, что на 35% превышает уровень прошлого года.
На втором месте оказалась вакансия ювелира, где кандидатам предлагали в среднем 75 797 рублей в месяц, что на 23% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров профессия реставратора с зарплатой 74 414 рублей в месяц, что на 34% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Исследование также отмечает, что фактический доход специалистов может значительно варьироваться в зависимости от количества заказов, уровня квалификации и опыта работы.