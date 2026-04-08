Крупнейший производитель рамена в Республике Корея придет в Россию

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в Республике Корея производитель лапши быстрого приготовления (рамена) — компания Nongshim — заявил о планах по открытию филиала в России. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.
«Это означает полномасштабный выход на быстрорастущий российский рынок лапши быстрого приготовления и создание базы для выхода на евразийский рынок рамена, в который входит весь регион СНГ», — говорится в заявлении. Компания планирует создать филиал Nongshim Rus в Москве в июне.
Компания называет Россию «страной возможностей» и указывает на популярность современной корейской культуры в РФ. «Решение о создании филиала было принято исходя из потенциала роста российского рынка. В России есть большой интерес к корейскому рамену из-за корейской волны, которая включает в том числе увлечение кей-поп и дорамами», — заявили в Nongshim. По их оценкам, рынок лапши быстрого приготовления в России растет примерно на 10% в год.
В 2025 году рынок рамена в РФ оценивался в $790 млн, в 2030 году, согласно прогнозу, показатель превысит $1 млрд. «Россия — это стратегические ворота, соединяющие Европу и Азию, она представляет собой привлекательный рынок с растущим потреблением рамена. Новый филиал, как планируется, должен будет достичь уровня продаж в $30 млн к 2030 году благодаря выходу за пределы России на рынок СНГ», — приводятся слова сотрудника компании. Производство для российского рынка на себя возьмет экспортный завод компании в Пусане.