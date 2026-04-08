Двигатель ПД-8 для комсомольского «Суперджет-100» завершает сертификацию

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха завершила проведение основного комплекса российской силовой установки ПД-8 для самолётов «Суперджет-100» и в настоящее время готовится к завершению сертификации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за время тестирования мотор показал себя с лучшей стороны.
Напомним, что в числе последних ПД-8 прошёл тестирование на работу в условиях обледенения — сначала на стенде ЦИАМ, а затем в небе. В лабораторных условиях двигатель три месяца испытывали в различных режимах. Сначала специалисты моделировали нарастание льда на коке и на лопатках вентилятора, после чего приступали к проверке работоспособности.
— При помощи калиброванного распылителя происходило обводнение потока воздуха, поступающего на вход в двигатель. В условиях низких температур образовывался лёд. Испытания проводились для оценки устойчивости и управляемости двигателя, а также прочности элементов конструкции при сбрасывании накопленного льда, — рассказали в пресс-службе Ростеха.
После этого российский двигатель, установленный на самолёте SJ-100, продемонстрировал безотказную работу в небе над Архангельской областью. В ходе испытаний лайнер поднимался в зоны сильного обледенения, где за короткое время образуется ледяная корка толщиной до 8−10 миллиметров. Полётами подтвердили расчётные характеристики ПД-8 и результаты стендовых испытаний.
— Несмотря на суровые условия эксплуатации в виде намерзания льда, двигатель продолжил работу в штатном режиме и не потерял тягу. Испытания в условиях низких температур в очередной раз показывают правильность всех конструкторских решений и входят в число завершающих мероприятий по сертификации, — подчеркнул замдиректора по продажам ОДК Фёдор Миронов.
Отметим, что ранее силовая установка успешно прошла 150-часовое тестирование, в ходе которого имитировались попадания в двигатель птиц, производились обрывы лопаток вентилятора и заброс воды. Помимо этого, ПД-8 прошёл акустические испытания, проверку боковым ветром и многое другое. Все ключевые испытания проводились при тяге более 8000 кгс.