Двигатель ПД-8 для комсомольского «Суперджет-100» завершает сертификацию

Напомним, что в числе последних ПД-8 прошёл тестирование на работу в условиях обледенения — сначала на стенде ЦИАМ, а затем в небе. В лабораторных условиях двигатель три месяца испытывали в различных режимах. Сначала специалисты моделировали нарастание льда на коке и на лопатках вентилятора, после чего приступали к проверке работоспособности.