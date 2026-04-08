Детские пособия выплатят досрочно российским семьям: когда ждать средств

В фонде уточнили, какие именно выплаты будут перечислены раньше срока. В списке: единое пособие (на детей до 17 лет и на беременных), ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет, а также пособие на ребенка призывника.