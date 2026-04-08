Детские пособия выплатят досрочно российским семьям: когда ждать средств

Из-за майских праздников Соцфонд переведет семьям детские пособия досрочно. Все выплаты, которые обычно приходят в первых числах мая, семьи получат уже до конца апреля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фонда.
«В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29−30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая», — говорится в сообщении.
В фонде уточнили, какие именно выплаты будут перечислены раньше срока. В списке: единое пособие (на детей до 17 лет и на беременных), ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет, а также пособие на ребенка призывника.
Для семей, которым положена ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет, перечисление средств в мае сохраняется по обычному графику — 5-го числа.
Тем временем в Госдуме предложили выплачивать пособие беременным вне зависимости от дохода.