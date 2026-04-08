Российским семьям напомнили о дополнительной налоговой выплате: кому положена

Возврат части налогов за 2025 год малообеспеченным семьям с детьми в РФ начнется с июня 2026 года. Об этом сообщил депутат ГД Игорь Антропенко.
Речь идет о налоговой выплате, установленной с 2026 года. Она составляет 7% от 13% уплаченного НДФЛ.
«При этом решение Социальный фонд России примет в течение 10 дней с даты регистрации заявления, однако в некоторых случаях срок может быть продлен до 20 дней», — уточнил депутат для ТАСС.
Как пояснил Антропенко, сумма выплаты определяется как разность между суммой НДФЛ, фактически уплаченной за предыдущий год, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6 процентов.
Депутат напомнил, что право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, в которых воспитывается двое и более несовершеннолетних детей.
