В каких сферах в 2026 году стоит ждать повышения зарплат

Отказ многих компаний от индексации зарплат сопровождается активным привлечением дополнительной рабочей силы на менее выгодных для новых сотрудников условиях, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, несмотря на общее замедление темпов роста оплаты труда, перспективы увеличения доходов сохраняются для отдельных профессиональных категорий.
Статистические отчеты фиксируют признаки охлаждения на рынке труда. Наиболее заметным исключением стал сектор пассажирских перевозок, где за счет роста зарплат в сегменте легкового такси смогли временно улучшить ситуацию с привлечением рабочей силы. Аналитик указывает, что усиление рубля в 2025 году способствовало возвращению трудовых мигрантов, что позволило работодателям значительно экономить на фонде оплаты труда и других социальных выплатах.
В смежных и некоторых профессиональных секторах, таких как страхование и обслуживание компьютерной техники, компании предпочли отказаться от найма дорогостоящих специалистов на штатные позиции. Вместо этого работодатели стали передавать часть функций на аутсорсинг, что дополнительно снижает затраты не только на заработную плату, но и на предоставление стандартных социальных гарантий, включая оплачиваемые отпуска и больничные листы.
Эксперт прогнозирует, что в наступающем году политика оплаты труда станет более избирательной. Существенный рост доходов ожидается преимущественно в высокотехнологичных сферах — для специалистов по искусственному интеллекту, разработчиков современных языковых моделей, профессионалов в области кибербезопасности и машинного обучения.
Рост зарплат также затронет высококвалифицированных рабочих. На фоне этого в отраслях, завершивших оптимизацию кадровой структуры или сокративших расходы на персонал, доходы, вероятнее всего, зафиксируются на текущем уровне. По прогнозу Мильчаковой, к концу 2026 года средний рост номинальных зарплат в стране может составить 6−8%.