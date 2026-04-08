Более 470 тонн мусора вывезли во Владивостоке с начала года

Сотрудники муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» ежедневно вывозят большое количество мусора с городских газонов, скверов, несанкционированных свалок и территорий у контейнерных площадок. Лишь за минувший месяц рабочие собрали и вывезли 320 тонн отходов, а с начала года этот показатель достиг 479 тонн.
Работа ведётся во всех районах города. После комплексной уборки с улиц уходит по пять-шесть грузовиков мусора ежедневно — это прошлогодняя листва, поросль, ветки и другой мусор. Кроме того, значительное количество отходов каждый день собирают и из уличных урн в рамках санитарного обслуживания.
Специалисты администрации Владивостока информируют и о ликвидации стихийных свалок. За месяц сотрудники учреждения «Зелёный Владивосток» очистили территории на улицах Майора Филипова, Нейбута, Бархатной, Беляева, Ватутина, Владикавказской, в тупике Университетского проспекта и по другим адресам. Часто свалки возникают вокруг контейнерных площадок из-за того, что горожане выбрасывают мусор, не относящийся к твёрдым коммунальным отходам.
«Зачастую мы фиксируем завалы из мусора в лесу, оврагах, на побережье, пустырях и отдаленных территориях. Также при формировании плана работ учитываются обращения граждан в администрацию города. Просим жителей и гостей Владивостока уважать труд рабочих и не выбрасывать мусор в неположенном месте», — подчеркивает Елена Лопатина, заместитель директора по санитарному содержанию МКУ «Зелёный Владивосток».
Городская администрация приглашает представителей бизнеса и неравнодушных горожан присоединиться к общегородскому субботнику, который состоится 18 апреля. Также приветствуется участие в иных мероприятиях санитарного двухмесячника, который проходит с 1 апреля по 1 июня.