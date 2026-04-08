Штраф до 300 тысяч или срок: Дачникам назвали последствия выращивания некоторых растений

За кактус с мескалином, гавайскую розу, голубой лотос и мимозу хостилис дачникам грозит штраф до 300 тыс. рублей или уголовное наказание. Об этом предупредила юрист Ольга Леонова.
«К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения», — уточнила эксперт для РИА Новости.
Леонова обратила внимание, что ответственность может быть разной: от крупного штрафа (до 300 тысяч рублей или в размере двухгодового дохода) до реального лишения свободы. Суд также может назначить обязательные работы (до 480 часов) или ограничение свободы — максимальный срок по этим статьям составляет два года.
Как пояснила Леонова, уголовная ответственность возникает только при выращивании растений в крупном размере. При этом критерии крупного размера различаются: для гавайской розы, голубого лотоса и мимозы хостилис это 10 и более растений, а для кактусов, содержащих мескалин, — уже два растения.
Кроме этого, дачникам грозит штраф до 500 рублей за сорняки и мусор на участке.