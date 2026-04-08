ЕАЭС наращивает присутствие в Южной Азии

> «Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии. Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения», — заявил Андрей Слепнев.