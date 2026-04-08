ЕАЭС наращивает присутствие в Южной Азии

Расширение торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Пакистаном
Переговоры между представителями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Пакистана были посвящены углублению партнерства и расширению торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает DKNews.kz.
Ставка на Южную Азию
В ходе встречи Андрей Слепнев, представитель ЕАЭС, подчеркнул, что страны союза активно развивают отношения со странами Южной Азии. Пакистан рассматривается как один из ключевых партнеров региона.
> «Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии. Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения», — заявил Андрей Слепнев.
Возможная зона свободной торговли
По итогам переговоров стороны договорились начать процесс создания совместной исследовательской группы. Ее задачей станет изучение целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Пакистаном.
Эксперты оценят:
перспективы роста товарооборота;
влияние соглашения на национальные экономики;
барьеры и возможности для бизнеса;
потенциальные отрасли для углубления сотрудничества.
Широкая повестка сотрудничества
Пакистанская сторона также обозначила интерес к расширению взаимодействия не только в торговле, но и в стратегически важных секторах, таких как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок.
> «Для Пакистана углубление сотрудничества с ЕАЭС означает не только новые возможности для торговли, но и стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок», — отметил Джам Камал Хан, представитель Пакистана.
Перспективы партнерства
Потенциальное соглашение о свободной торговле может стать важным шагом в укреплении экономических связей между странами ЕАЭС и Южной Азии. Пакистан, обладая крупным рынком и выгодным географическим положением, рассматривается как перспективное направление для расширения экспорта и развития транспортных маршрутов.