ЕАЭС наращивает присутствие в Южной Азии

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев провел встречу с федеральным министром торговли Пакистана Джамом Камал Ханом.

Источник: DKNews.kz

Расширение торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Пакистаном

Переговоры между представителями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Пакистана были посвящены углублению партнерства и расширению торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает DKNews.kz.

Ставка на Южную Азию

В ходе встречи Андрей Слепнев, представитель ЕАЭС, подчеркнул, что страны союза активно развивают отношения со странами Южной Азии. Пакистан рассматривается как один из ключевых партнеров региона.

> «Евразийский экономический союз и его государства-члены уделяют большое внимание развитию взаимовыгодных отношений со странами Южной Азии. Пакистан мы рассматриваем как одного из перспективных партнеров в регионе: торговля между нашими странами динамично развивается и обладает значительным потенциалом для расширения», — заявил Андрей Слепнев.

Возможная зона свободной торговли

По итогам переговоров стороны договорились начать процесс создания совместной исследовательской группы. Ее задачей станет изучение целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Пакистаном.

Эксперты оценят:

  • перспективы роста товарооборота;

  • влияние соглашения на национальные экономики;

  • барьеры и возможности для бизнеса;

  • потенциальные отрасли для углубления сотрудничества.

Широкая повестка сотрудничества

Пакистанская сторона также обозначила интерес к расширению взаимодействия не только в торговле, но и в стратегически важных секторах, таких как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок.

> «Для Пакистана углубление сотрудничества с ЕАЭС означает не только новые возможности для торговли, но и стратегическое партнерство в таких областях, как логистика, энергетика, цифровая торговля, промышленность и интеграция цепочек поставок», — отметил Джам Камал Хан, представитель Пакистана.

Перспективы партнерства

Потенциальное соглашение о свободной торговле может стать важным шагом в укреплении экономических связей между странами ЕАЭС и Южной Азии. Пакистан, обладая крупным рынком и выгодным географическим положением, рассматривается как перспективное направление для расширения экспорта и развития транспортных маршрутов.

