KIOSH-2026: в Астане пройдет крупнейшая конференция по безопасности труда

Когда и где пройдет конференция
Мероприятие состоится
Акцент на цифровые решения
В ходе совещания особое внимание уделили тематике предстоящей конференции. Основным вектором станет внедрение цифровых технологий в сферу безопасности труда.
В частности, планируется представить:
цифровую карту трудовых рисков и направления ее развития;
применение искусственного интеллекта в превентивном управлении безопасностью;
новые подходы к мониторингу условий труда.
Программа и участники
Ожидается, что KIOSH-2026 соберет более 100 компаний и ведущих международных экспертов. В рамках конференции запланированы:
панельные сессии с обсуждением актуальных вопросов отрасли;
рассмотрение концепции «Vision Zero»;
отдельный блок по вовлечению молодежи;
инициативы по популяризации профессий в сфере охраны труда.
Дополнительные вопросы повестки
Помимо подготовки к конференции, участники совещания обсудили и другие направления работы министерства.
В их числе:
внедрение подушевого финансирования в сфере специальных социальных услуг;
реализация приоритетных нормативных правовых актов;
контроль за выполнением региональных карт занятости.
По итогам заседания
По итогам заседания министр Аскарбек Ертаев поручил усилить исполнительскую дисциплину и обеспечить эффективную реализацию всех контрольных поручений.