KIOSH-2026: в Астане пройдет крупнейшая конференция по безопасности труда

Под председательством министра труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбека Ертаева прошло аппаратное совещание, на котором ключевым вопросом стала подготовка к 14-й Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности «KIOSH-2026», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Когда и где пройдет конференция

Мероприятие состоится 28—30 апреля 2026 года в Международном выставочном центре «EXPO» в Астане. Традиционно площадка объединит представителей государственных органов, бизнеса, профсоюзов, международных организаций и экспертного сообщества для открытого диалога.

Акцент на цифровые решения

В ходе совещания особое внимание уделили тематике предстоящей конференции. Основным вектором станет внедрение цифровых технологий в сферу безопасности труда.

В частности, планируется представить:

  • цифровую карту трудовых рисков и направления ее развития;

  • применение искусственного интеллекта в превентивном управлении безопасностью;

  • новые подходы к мониторингу условий труда.

Программа и участники

Ожидается, что KIOSH-2026 соберет более 100 компаний и ведущих международных экспертов. В рамках конференции запланированы:

  • панельные сессии с обсуждением актуальных вопросов отрасли;

  • рассмотрение концепции «Vision Zero»;

  • отдельный блок по вовлечению молодежи;

  • инициативы по популяризации профессий в сфере охраны труда.

Дополнительные вопросы повестки

Помимо подготовки к конференции, участники совещания обсудили и другие направления работы министерства.

В их числе:

  • внедрение подушевого финансирования в сфере специальных социальных услуг;

  • реализация приоритетных нормативных правовых актов;

  • контроль за выполнением региональных карт занятости.

По итогам заседания

По итогам заседания министр Аскарбек Ертаев поручил усилить исполнительскую дисциплину и обеспечить эффективную реализацию всех контрольных поручений.