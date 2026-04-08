«Известия»: туристы отменили четверть купленных туров в Дагестан

28 марта сильные дожди вызвали подтопление домовладений и электроподстанций, а также ограничение электро- и газоснабжения в десятках районов Дагестана. Работы по устранению последствий мощных ливней продолжаются. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Дагестане, статус ЧС будет повышен до федерального, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.