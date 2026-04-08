«Известия»: туристы отменили четверть купленных туров в Дагестан

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Туроператоры зафиксировали аннулирование 25% купленных туров в Дагестан на фоне наводнений в регионе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.
Продажи новых туров в Дагестан за последнюю неделю снизились на 40%, отметил газете член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «На ближайшие даты бронирований нет. Но спрос на лето после 1 июня сохраняется на высоком уровне», — отметил он.
Как сообщил изданию вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, продажи туров на майские праздники снизились примерно на 70%.
28 марта сильные дожди вызвали подтопление домовладений и электроподстанций, а также ограничение электро- и газоснабжения в десятках районов Дагестана. Работы по устранению последствий мощных ливней продолжаются. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Дагестане, статус ЧС будет повышен до федерального, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.