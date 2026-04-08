ЧЭРЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю и сокращает сотрудников

ЧЭРЗ (Челябинский электровозоремонтный завод, филиал АО «Желдорреммаш») переходит на четырехдневную рабочую неделю и сокращает сотрудников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Информацию официально подтвердили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
Число сотрудников, которых затронет увольнение, пока точно не определено. Четырехдневную рабочую неделю введут на предприятии с 1 мая по 30 июня 2026 года.
Известно, что изменения на предприятии связаны с резким падением спроса на услуги со стороны основного заказчика — ОАО «РЖД».
Сокращенным сотрудникам предложат другие вакансии на предприятиях города и области.