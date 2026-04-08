Экономика Омской области сдала позиции в промышленности и жилье

Региональное статистическое ведомство выпустило доклад о состоянии экономики Омской области в январе-феврале 2026 года. Промышленное производство за два месяца снизилось на 0,6 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Обрабатывающие сектора «просели» чуть больше — на 1,3 процента.
Торговля чувствует себя увереннее. Оборот розницы вырос на 5,2 процента, превысив 98 миллиардов рублей. Кафе и рестораны заработали на 10,4 процента больше. Объем платных услуг населению составил 32,4 миллиарда рублей — плюс 3,9 процента. Аграрии тоже подтянулись: производство мяса и птицы прибавило 2,1 процента, молока — 6,8 процента. С жильем сложнее — ввод новых квадратных метров сократился почти на треть.
Цены с начала года выросли на 2,4 процента. Сильнее всего ударили по кошельку яйца (плюс 14,7 процента) и овощи с фруктами (плюс 13,2 процента). Средняя зарплата в январе составила 73 661 рубль — на 11 процентов больше, чем год назад.
Ранее мы рассказывали, что сливочное масло в Омске подскочило в цене почти до тысячи рублей — за неделю продукт прибавил 0,5 процента, достигнув 992,9 рубля за килограмм.