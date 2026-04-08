Росрыболовство ожидает снижения вылова лососевых до 230−250 тыс. тонн

По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет — 235,5 тыс. тонн. Несмотря на значительное сокращение вылова в минувшем году, Россия сохранила за собой место крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей в мире, опередив США. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).