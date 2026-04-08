Росрыболовство ожидает снижения вылова лососевых до 230−250 тыс. тонн

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство прогнозирует снижение вылова лососевых по итогам 2026 года до 230−250 тыс. тонн, заявил журналистам руководитель ведомства Илья Шестаков накануне расширенного заседания коллегии Росрыболовства.
«По лососевым мы ожидаем снижение по вылову в текущем году. Пока сложно сказать, сколько в итоге будет выловлено. Будем надеяться, что где-то порядка 230−250 тыс. тонн мы поймаем в этом году», — сказал он.
В 2025 году Россия сохранила мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей — вылов составил порядка 335,5 тыс. тонн.
По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет — 235,5 тыс. тонн. Несмотря на значительное сокращение вылова в минувшем году, Россия сохранила за собой место крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей в мире, опередив США. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).