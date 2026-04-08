SCAT запускает регулярные рейсы из Актау в Ереван

Полеты в Армению будут выполняться с 18 апреля.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 апреля — Sputnik

Авиакомпания SCAT объявила о запуске регулярных рейсов по маршруту Актау — Ереван — Актау.

Полеты начнутся с 18 апреля и будут выполняться дважды в неделю. Это обеспечит удобное прямое сообщение между Казахстаном и Арменией, подчеркивают в компании.

Ранее SCAT анонсировала запуск со 2 июня нового маршрута Астана — Улан-Батор — Астана. Полеты также будут выполняться дважды в неделю, что даст казахстанцам возможность познакомиться с Монголией.

Кроме того, компания сообщила об открытии субсидируемых рейсов по Казахстану на летнюю навигацию 2026 года. Условия перевозки включают:

  • Багаж: 20 кг.

  • Ручная кладь: 5 кг.

  • Сверхнормативный багаж: 150 тенге ($0,32) за один килограмм.

Расписание можно узнать на [сайте SCAT](https://www.scat.kz/) в разделе «Расписание».