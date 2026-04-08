SCAT запускает регулярные рейсы из Актау в Ереван

АСТАНА, 8 апреля — Sputnik
Авиакомпания SCAT объявила о запуске регулярных рейсов по маршруту Актау — Ереван — Актау.
Полеты начнутся с 18 апреля и будут выполняться дважды в неделю. Это обеспечит удобное прямое сообщение между Казахстаном и Арменией, подчеркивают в компании.
Ранее SCAT анонсировала запуск со 2 июня нового маршрута Астана — Улан-Батор — Астана. Полеты также будут выполняться дважды в неделю, что даст казахстанцам возможность познакомиться с Монголией.
Кроме того, компания сообщила об открытии субсидируемых рейсов по Казахстану на летнюю навигацию 2026 года. Условия перевозки включают:
Багаж: 20 кг.
Ручная кладь: 5 кг.
Сверхнормативный багаж: 150 тенге ($0,32) за один килограмм.
Расписание можно узнать на [сайте SCAT](https://www.scat.kz/) в разделе «Расписание».