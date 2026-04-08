Сигареты под угрозой: конфликт вокруг Ирана бьет по поставкам

Конфликт вокруг Ирана может привести к перебоям поставок сигарет и другой продукции на мировом рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценку Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
По данным аналитиков, на семь стран Персидского залива приходится более 20% мирового экспорта сигарет и сигар. В случае затяжного конфликта или усиления боевых действий возможны сбои в поставках и рост цен.
Речь идет о Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии, Иране и Кувейте. Эти страны играют значительную роль и в поставках других товаров, включая эфиры и эфироспирты, доля которых превышает четверть мирового экспорта.
Сбои в поставках таких химических компонентов могут повлиять на производство краски, бытовой химии и упаковки.
Эксперты отмечают, что ситуация зависит от длительности и интенсивности конфликта, а также от запасов продукции в разных странах. При ударах по промышленной и логистической инфраструктуре в течение нескольких месяцев риск дефицита существенно возрастает.
Основными импортерами табачной продукции из региона являются страны Азии и Африки, включая Грузию, Киргизию, Сингапур, Таиланд, Ливию и Сомали. Именно они в первую очередь могут столкнуться с перебоями.
При этом аналитики уточняют, что кратковременные сбои или снижение интенсивности конфликта, скорее всего, приведут не к дефициту, а к росту цен и перераспределению поставок.
Ожидается, что возможные проблемы на рынке проявятся в виде подорожания продукции, перебоев с отдельными марками и увеличения сроков доставки. В дальнейшем дефицит может быть компенсирован за счет переноса производства и изменения логистики.
