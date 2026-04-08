«Мир квартир» назвал города с подешевевшими съемными однушками и двушками

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в России сильнее всего подешевели по итогам I квартала 2026 года в Новосибирске и Казани соответственно. Об этом говорится в материалах федерального портала «Мир квартир», которые есть в распоряжении ТАСС.
«За три первых месяца года однушки подорожали в 32 городах из исследованных 70, в 36 подешевели, в двух ставки остались теми же. Самое значительное падение — в Новосибирске (-11,4%), Нижнем Новгороде (-9,6%), Санкт-Петербурге (-9,3%), Владивостоке (-8,8%) и Якутске (-8,5%) Двушки за I квартал выросли в цене в 28 городах из 70, упали в 42. Наибольшая отрицательная динамика обнаружилась в Казани (-6,6%), Курске (-5,7%), Набережных Челнах (-5,6%), Череповце (-5,6%) и Иванове (-5,4%)» — отмечается в материалах.
В среднем по всем городам аренда однокомнатных квартир снизилась в цене на 1%, до 26,99 тыс. рублей/месяц. В Москве ставки уменьшились на 1%, до 56,4 тыс. рублей/месяц, в Подмосковье — возросли на 1,2%, до рублей/месяц. Наибольший рост цен произошел в Грозном (+9,8%), Орле (+8,7%), Белгороде (+8,3%), Саранске (+7,4%) и Улан-Удэ (+5,6%).
Аренда двушек за I квартал в среднем по РФ снизилась в цене на 0,2%, до 33,8 тыс. рублей/месяц. В Санкт-Петербурге цены снизились на 3%, до 48 371 рублей/месяц, в Московской области — на 0,7%, до 45,7 тыс. рублей/месяц. При этом в Москве двухкомнатные квартиры подорожали на 2,9%, до 70,3 тыс. рублей/месяц. Наибольший рост на аренду был отмечен в Тольятти (+9,8%), Орле (+8,8%), Симферополе (+7,6%), Улан-Удэ (+5,6%) и Саратове (+5,4%).
Предложение квартир в аренду в РФ сократилось за январь-март этого года на 15%. По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, рынок аренды «тряхнуло» в 2024 году после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, в результате чего вырос спрос на съемное жилье. Но в 2025 году цены подверглись коррекции «Сейчас мы наблюдаем затухающие колебания цен — они то слегка повышаются, то незначительно снижаются. Аналитики полагают, что это продлится до августа, до начала “горячего” сезона на рынке аренды», — отметил он.