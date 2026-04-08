«Мир квартир» назвал города с подешевевшими съемными однушками и двушками

Предложение квартир в аренду в РФ сократилось за январь-март этого года на 15%. По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, рынок аренды «тряхнуло» в 2024 году после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, в результате чего вырос спрос на съемное жилье. Но в 2025 году цены подверглись коррекции «Сейчас мы наблюдаем затухающие колебания цен — они то слегка повышаются, то незначительно снижаются. Аналитики полагают, что это продлится до августа, до начала “горячего” сезона на рынке аренды», — отметил он.