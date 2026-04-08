Минус $60 млрд за месяц: международные резервы РФ резко сократились

Международные резервы России на 1 апреля сократились до 748,984 млрд долларов. Об этом сообщает Центробанк.
За месяц показатель уменьшился на 60,3 млрд долларов: на 1 марта резервы составляли 809,308 млрд. Ранее максимальное значение за год было зафиксировано 1 февраля 2026 года — 833,572 млрд долларов.
Снижение фиксировалось и в течение марта. На 20 марта объем резервов оценивался в 776,8 млрд долларов, на 13 марта — 803,2 млрд, а на 6 марта — 802,2 млрд. Таким образом, за отдельные недели сокращение достигало десятков миллиардов долларов.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их структуру входят иностранная валюта, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и другие активы.
После введения санкций в 2022 году Россия лишилась доступа к части резервов. По данным Минфина, из примерно 640 млрд долларов было заморожено около 300 млрд.
В декабре 2025 года Евросоюз объявил о бессрочной блокировке российских активов на сумму около 210 млрд евро. В ответ Банк России подал иск к депозитарию Euroclear на 18 трлн рублей.
Изначально рассматривалась возможность использования замороженных средств для поддержки Украины, однако впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Киеву беспроцентного кредита из бюджета союза. Россия считает действия с активами незаконными.
