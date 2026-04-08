Власти: Модернизация МУП «Иркутскавтотранс» будет продолжена

«Две недели назад мы запустили обновленный моечный комплекс, сейчас проверяем и тестируем его. Помыть один автобус теперь можно за три минуты, раньше для этого требовалось в три раза больше времени. Автомойка автоматическая, оснащена фотодатчиками, которые реагируют на приближение транспорта. Автобус подъезжает — начинается подача воды под напором, после чего наносится специальная пена. Далее включаются щетки, очищающие кузов сверху донизу. На заключительном этапе он омывается водой. Ежедневно сюда заезжает более 100 машин», — рассказал заместитель директора по техническим вопросам МУП «Иркутскавтотранс» Александр Носов.