Власти: Модернизация МУП «Иркутскавтотранс» будет продолжена

Экскурсию по цехам провел руководитель организации Алексей Колмаков. Собравшиеся осмотрели ремонтную зону, участок по капремонту двигателей, пункт техосмотра и другие помещения.
В течение года на предприятии был проведен комплексный ремонт склада. Пару месяцев назад приобретены две единицы вспомогательной техники: тягач «Урал», используемый для перемещения автобусов на базу при поломке или аварии, и складской погрузчик для перевозки тяжелых грузов.
«Две недели назад мы запустили обновленный моечный комплекс, сейчас проверяем и тестируем его. Помыть один автобус теперь можно за три минуты, раньше для этого требовалось в три раза больше времени. Автомойка автоматическая, оснащена фотодатчиками, которые реагируют на приближение транспорта. Автобус подъезжает — начинается подача воды под напором, после чего наносится специальная пена. Далее включаются щетки, очищающие кузов сверху донизу. На заключительном этапе он омывается водой. Ежедневно сюда заезжает более 100 машин», — рассказал заместитель директора по техническим вопросам МУП «Иркутскавтотранс» Александр Носов.
В здании провели ремонт и установили новые ворота с электроприводом. Движение внутри бокса регулируется световой сигнализацией, что исключает ошибки водителей и столкновения, сообщает пресс-служба администрации города.
Алексей Колмаков отметил, что запуск автомойки и планируемое обновление старой — часть стратегии по сокращению издержек. Было важно создать достойные условия труда и обеспечить чистоту городского транспорта в любой сезон. Теперь пропускная способность моечного комплекса позволит обслуживать весь подвижной состав без задержек, гарантируя жителям чистые автобусы на маршрутах каждое утро.
«В этом году наш “Иркутскавтотранс” отмечает сто лет. Предприятие активно развивается. В 2022—2024 годах при поддержке федерального и регионального правительств было приобретено 128 современных вместительных автобусов, в 2024-м открыт собственный пункт техосмотра, который сейчас стабильно работает и обслуживает в том числе сторонние организации. В 2025-м МУП стал корпоративным сервисным центром ПАО “КАМАЗ”. В этом году — покупка техники, ремонт склада и открытие автомоечного комплекса. Все это дает возможность качественно выполнять свою работу: ежедневно перевозить тысячи иркутян по 37 городским маршрутам», — прокомментировал Руслан Болотов.
Итогом мероприятия стала встреча с коллективом МУП «Иркутскавтотранс», где обсудили приоритетные направления, механизмы и программы по развитию общественного транспорта в областном центре.
«Администрация Иркутска уделяет большое внимание деятельности городских транспортных предприятий. Не отрицаю, что проблем много. Но часть задач совместными усилиями нам удалось решить. Прежде всего — это серьезное обновление подвижного состава. Сегодня убедился, что новые автобусы качественно обслуживаются, их подготовкой к выходу на линию занимаются опытные специалисты, работающие здесь десятки лет. Следующая задача, которая стоит перед нами, — обновление электротранспорта. Будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Сергей Тен.