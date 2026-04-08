Positive Technologies: в теневом интернете формируется «экономика» утекших данных

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В дарквебе появилась и формируется своего рода экономика, базирующаяся на утекших, но уже давно устаревших данных, следует из обзора ИБ-компании Positive Technologies (есть у ТАСС). Из старой информации действительно можно извлекать прибыль, а также она усложняет прогнозирование будущих угроз для компаний, ее потерявших.
Согласно обзору, хакеры оперируют базами данных давностью в месяцы или годы. Их монетизация осуществляется благодаря громким заголовкам, а также тому, что часть пользователей дарквеба просто не проверяют доступность данных и платят за то, что уже есть в открытом доступе — до нескольких тысяч долларов за набор информации. Или, как считают аналитики, пользователи могут рассчитывать на то, что новый продавец имеет у себя «более полную» версию утечки.
«На рынке всегда найдутся те, кто готов продавать публичные данные под видом эксклюзивных, и те, кто готов их покупать, не проверяя источники», — говорится в обзоре. Например, в январе 2026 года была найдена публикация с запросом на базу данных МФО «Займер» — компании, о компрометации которой утверждалось еще в 2024 году.
Угроза для компаний, ставших жертвами взлома в прошлом, в том, что их «наследие» в виде давних утечек снова появляется в поле зрения, привлекая других злоумышленников. А в Positive Technologies говорят, что даже спустя время некоторые логины и пароли людей остаются прежними и доступными для брутфорса (атаки методом перебора учетных данных).
Более того, в теневом интернете случаются конфликты на почве «эксклюзивности» тех или иных наборов данных. Так, один из пользователей с января этого года опубликовал свыше 100 сообщений о «новых» утечках, а когда другой продавец указал ему на «несостыковки», первый выложил личную информацию второго в открытый доступ и также обвинил его в продаже публичных данных.